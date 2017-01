Eintracht Trainingslager Abu Dhabi

Selbst wenn man nach Problemen suchen wollte - etwa der Zukunft von Alex Meier in der sich wandelnden Mannschaft - fand man keinen Frust.



Akribisch wie immer arbeitete der Mittelstürmer nach den offiziellen Einheiten an seinem Abschluss. Seine Zeit in der Bundesliga-Elite mag mit beinahe 34 Jahren langsam zu Ende gehen, leicht wird der Fußballgott aber nicht zu vertreiben sein.